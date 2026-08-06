SVIZZERA

Un pilastro che scricchiola: «Oggi la pensione non è più sufficiente a garantire una sicurezza finanziaria»

Sempre meno giovani attivi e anziani con una speranza di vita sempre più lunga, così il reddito si annacqua e il sistema va in tilt. Uno studio mostra un vero e proprio crollo nell'ultimo ventennio. E a farne le spese è soprattutto il ceto medio.