Nicolò Casolini lascia la RSI
Il noto giornalista sportivo lo ha annunciato sui canali social del servizio pubblico. Lavorerà per UBS
COMANO - Nicolò Casolini cambia lavoro. Come annunciato dalla sua stessa voce, in un filmato diffuso sui canali social della RSI, il noto giornalista sportivo lascerà dopo 15 anni Comano per una nuova sfida professionale.
«Dopo tanti anni è arrivato per me il momento di iniziare un nuovo capitolo professionale», dice Casolini. E cosa farà ora? «Ora mi attende una nuova sfida professionale in UBS, dove assumerò il ruolo di Segment Manager Sports & Athletes per la regione EMEA» (Europa, Medio Oriente e Africa).
Di che si tratta? Fondamentalmente il Segment manager si occupa di gestire la strategia di un'azienda per un ambito specifico - in questo caso il settore sportivo e degli atleti - definendo prodotti, servizi o partnership mirate, tenendo d'occhio il target di riferimento.