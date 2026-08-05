Nicolò Casolini lascia la RSI

«Dopo tanti anni è arrivato per me il momento di iniziare un nuovo capitolo professionale», dice Casolini. E cosa farà ora? «Ora mi attende una nuova sfida professionale in UBS, dove assumerò il ruolo di Segment Manager Sports & Athletes per la regione EMEA» (Europa, Medio Oriente e Africa).

Di che si tratta? Fondamentalmente il Segment manager si occupa di gestire la strategia di un'azienda per un ambito specifico - in questo caso il settore sportivo e degli atleti - definendo prodotti, servizi o partnership mirate, tenendo d'occhio il target di riferimento.