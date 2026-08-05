Canicola e lavoro: il Consiglio di Stato apre il dialogo con i sindacati
Ulteriori misure legate alle condizioni dei lavoratori toccano però il quadro giuridico federale, precisa il Governo, che vuole coinvolgere la Deputazione ticinese alle Camere federali.
BELLINZONA - Una delegazione del Consiglio di Stato ha incontrato oggi i rappresentanti sindacali di UNIA, OCST, USS e VPOD per discutere e approfondire la questione delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori durante i periodi di canicola e le ondate di calore, un tema che preoccupa anche il Governo.
Discusse ulteriori misure, ma la competenza è federale
La delegazione del Consiglio di Stato – composta dalla Presidente Marina Carobbio Guscetti e dai Consiglieri di Stato Christian Vitta e Raffaele De Rosa – ha discusso della tematica e si è convenuto di ulteriormente approfondire le questioni che riguardano le condizioni di lavoro durante le ondate di calore attraverso il rafforzamento di un dialogo regolare tra tutte le parti interessate. Questo per individuare margini per possibili ulteriori misure, tenendo conto del quadro giuridico vigente, che in questo ambito rientra prevalentemente nelle competenze federali.
Al via degli incontri regolari
Oltre all'avvio di una serie di incontri regolari con i partner sociali per il tramite del Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA), il Consiglio di Stato intende discutere la questione con la Deputazione ticinese alle Camere federali per la parte che concerne le leggi federali di riferimento.
Infine, il Consiglio di Stato – per il tramite del GOSA – intende ulteriormente rafforzare l'informazione e la comunicazione nei confronti di tutti gli attori interessati, tra cui anche i Comuni.