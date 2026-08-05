Canicola e lavoro: il Consiglio di Stato apre il dialogo con i sindacati

Discusse ulteriori misure, ma la competenza è federale

La delegazione del Consiglio di Stato – composta dalla Presidente Marina Carobbio Guscetti e dai Consiglieri di Stato Christian Vitta e Raffaele De Rosa – ha discusso della tematica e si è convenuto di ulteriormente approfondire le questioni che riguardano le condizioni di lavoro durante le ondate di calore attraverso il rafforzamento di un dialogo regolare tra tutte le parti interessate. Questo per individuare margini per possibili ulteriori misure, tenendo conto del quadro giuridico vigente, che in questo ambito rientra prevalentemente nelle competenze federali.