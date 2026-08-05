Il caldo non è uguale per tutti: più colpite donne, anziani e chi ha un basso reddito

Quasi due terzi degli interpellati dichiarano di aver sofferto regolarmente il caldo nelle proprie abitazioni durante le estati 2024 e 2025. I disturbi del sonno sono il problema più diffuso (riguardano tre persone su quattro), seguiti da difficoltà di concentrazione, disidratazione e irritabilità, con un impatto negativo sul benessere generale.

Un dato significativo riguarda però la disparità: donne e minoranze di genere, persone con redditi modesti, inquilini, residenti in zone urbane dense, anziani e chi ha problemi di salute risultano molto più esposti. "La vulnerabilità al caldo è il risultato di una combinazione di fattori sociali, economici e ambientali che determinano la capacità di adattamento, e questi fattori tendono a cumularsi", afferma Alice Guilbert, ricercatrice presso l'Istituto di scienze ambientali (ISE) dell'Università di Ginevra, in dichiarazioni riportate da TdG.