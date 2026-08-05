Migliora l'indicatore degli affari delle aziende

La ripresa interessa quasi tutti i settori economici. Nel confronto mensile la situazione è in particolare migliorata nel comparto manifatturiero (con indice che si trova a 8,1), in quello della costruzione (49,8) e in quello dei servizi finanziari (45,0). Un passo avanti viene compiuto anche dal commercio al dettaglio (5,1), mentre arranca il segmento alberghiero e della ristorazione (-2,5).

Sul fronte dei prezzi le realtà interpellate si aspettano in media un'inflazione all'1,2% nei prossimi dodici mesi.