Dopo l'inferno di fiamme in Gironda: il racconto dei pompieri svizzeri

All’arrivo, a colpire è stato soprattutto l’ambiente: «L’odore persistente di fumo non ti abbandona mai», spiega Romero. I pompieri hanno operato in condizioni difficili, dormendo in accampamenti improvvisati spesso esposti al vento. Il paesaggio devastato, con chilometri di foresta bruciata, è apparso impressionante: «La realtà supera di gran lunga ciò che si può immaginare», osserva Guichard, ricordando anche il silenzio innaturale che regnava nelle aree distrutte.

Dopo una prima fase di interventi offensivi e di protezione di infrastrutture sensibili, ai rinforzi svizzeri sono stati assegnati settori ai margini delle zone già sotto controllo, con il compito di prevenire riprese del fuoco. «Luoghi ad alto rischio», precisa Guichard, dove braci e radici possono riattivare incendi anche sottoterra.