Droghe dello stupro, la paura spinge verso i test fai-da-te

La diffusione in Svizzera? Non è nota

Quanto il fenomeno sia diffuso in Svizzera non è però noto. Non esiste infatti una statistica specifica e, secondo gli esperti, il numero di casi potrebbe essere molto più elevato di quello ufficiale. Il criminologo Dirk Baier stima infatti che solo il 12% degli stupri venga denunciato. A frenare le vittime sono spesso vergogna, senso di colpa, incertezza su quanto accaduto e la difficoltà di raccogliere prove. Le principali sostanze utilizzate, infatti, rimangono rilevabili nel sangue solo per circa sei ore e nelle urine fino a dodici.

Negli ultimi mesi, anche grazie alla risonanza mediatica di questi casi, sui social network hanno iniziato a circolare sempre più test fai-da-te per individuare le droghe dello stupro. Il funzionamento è semplice: basta versare una goccia della bevanda su una striscia reattiva o su un apposito braccialetto. Se il supporto cambia colore, la bevanda potrebbe essere stata contaminata.