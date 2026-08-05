Lite per un asciugamano: 62enne presa a calci in testa
La donna ha riportato abrasioni e contusioni. È accaduto nell'area balneare del lago di Hallwil (Argovia)
SEENGEN - Martedì mattina, una lite è degenerata nell'area balneare maschile vicino a Seengen, sul lago di Hallwil nel Cantone di Argovia. Secondo la polizia argoviese, una donna di 62 anni è stata aggredita fisicamente da un uomo di circa 20 anni.
L'episodio è avvenuto tra le 10:45 e le 11:15 sulla zona solarium dello stabilimento balneare. La donna aveva steso lì il suo asciugamano ed era andata a nuotare. Al suo ritorno, ha trovato l'asciugamano di un giovane proprio accanto al suo. Dato che la zona era quasi vuota, gli ha chiesto di trovare un altro posto.
A quel punto, secondo la polizia è scoppiata una lite, durante la quale l'uomo ha preso a calci la donna alla testa e al corpo. Subito dopo l'intervento degli altri bagnanti l'aggressore è fuggito. La 62enne, che ha riportato abrasioni e contusioni, ha sporto denuncia alla polizia cantonale.
Le autorità hanno fornito la descrizione del giovane di 20 anni e chiedono a qualsiasi testimone che abbia assistito all'incidente di fornire informazioni sulla sua identità. Si tratta di un uomo dall'accento argoviano alto circa 1,80 metri, con capelli corti e neri. Indossava un costume da bagno a righe blu e bianche.