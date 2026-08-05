Lite per un asciugamano: 62enne presa a calci in testa

A quel punto, secondo la polizia è scoppiata una lite, durante la quale l'uomo ha preso a calci la donna alla testa e al corpo. Subito dopo l'intervento degli altri bagnanti l'aggressore è fuggito. La 62enne, che ha riportato abrasioni e contusioni, ha sporto denuncia alla polizia cantonale.

Le autorità hanno fornito la descrizione del giovane di 20 anni e chiedono a qualsiasi testimone che abbia assistito all'incidente di fornire informazioni sulla sua identità. Si tratta di un uomo dall'accento argoviano alto circa 1,80 metri, con capelli corti e neri. Indossava un costume da bagno a righe blu e bianche.