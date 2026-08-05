72enne gravemente ferito durante una lite: arrestato un 14enne

I soccorritori, intervenuti rapidamente sul posto, hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento in ospedale. Le sue condizioni sono giudicate gravi e la prognosi resta riservata.

Nell’ambito delle indagini è stato identificato e interrogato un cittadino francese di 14 anni, per il quale è stata disposta la custodia preventiva. Anche le altre persone coinvolte sono state identificate e ascoltate dagli inquirenti.