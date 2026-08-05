72enne gravemente ferito durante una lite: arrestato un 14enne
Il fatto è avvenuto nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 luglio, le indagini sono ancora in corso
SAINTE-CROIX - Un uomo di 72 anni è rimasto gravemente ferito nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 luglio a Sainte-Croix, nel Canton Vaud, al termine di un alterco con alcuni giovani.
L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte del 29 luglio, quando la centrale della polizia vodese è stata allertata per la presenza di un uomo privo di sensi davanti a un esercizio pubblico nel centro della località. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita prima di cadere violentemente a terra, perdendo conoscenza.
I soccorritori, intervenuti rapidamente sul posto, hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento in ospedale. Le sue condizioni sono giudicate gravi e la prognosi resta riservata.
Nell’ambito delle indagini è stato identificato e interrogato un cittadino francese di 14 anni, per il quale è stata disposta la custodia preventiva. Anche le altre persone coinvolte sono state identificate e ascoltate dagli inquirenti.
L’intervento ha richiesto l’impiego di una pattuglia della gendarmeria vodese, di personale della polizia di sicurezza e di due ambulanze del Centro di soccorso e urgenza del Nord vodese e della Broye (CSU-NVB).