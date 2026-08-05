Sfatato un tabù: se il medico si emoziona, il paziente acquista fiducia

SONDAGGIO

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Il tuo medico si mostra empatico? Sempre Anche troppo Abbastanza Raramente Praticamente mai Non so / altro Sei soddisfatto del tuo medico? Assolutamente sì Abbastanza Non del tutto Per niente Non so / altro Cosa cambieresti del tuo medico? Vorrei che mi mettesse più a mio agio Vorrei che fosse più gentile e disponibile Vorrei che fosse più serio e professionale Tutto, è un incompetente Nulla, mi va bene così com'è Non so / altro [{"keyQ":"q_vl1bu"},{"keyQ":"q_a9pccq"},{"keyQ":"q_xwsn1m"}] Vota Risultati

Il tuo medico si mostra empatico? Sempre 40% (70 voti) 40% Anche troppo 2% (3 voti) 2% Abbastanza 28% (50 voti) 28% Raramente 11% (19 voti) 11% Praticamente mai 17% (30 voti) 17% Non so / altro 3% (5 voti) 3% Sei soddisfatto del tuo medico? Assolutamente sì 53% (94 voti) 53% Abbastanza 23% (40 voti) 23% Non del tutto 11% (19 voti) 11% Per niente 12% (21 voti) 12% Non so / altro 2% (3 voti) 2% Cosa cambieresti del tuo medico? Vorrei che mi mettesse più a mio agio 9% (16 voti) 9% Vorrei che fosse più gentile e disponibile 6% (11 voti) 6% Vorrei che fosse più serio e professionale 6% (10 voti) 6% Tutto, è un incompetente 7% (13 voti) 7% Nulla, mi va bene così com'è 61% (108 voti) 61% Non so / altro 11% (19 voti) 11% Partecipa

Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità.

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