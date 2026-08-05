Sfatato un tabù: se il medico si emoziona, il paziente acquista fiducia
Lo rivela uno studio dell'Università di Berna: il dottore che mostra emozioni piace. E il tuo medico com'è? Rispondi al sondaggio
SONDAGGIO
BERNA - I medici che mostrano emozioni non sono poco professionali, anzi. Uno studio bernese lo dimostra: emozioni e quel tocco umano restituito attraverso le parole creano fiducia nei pazienti.
Per lo studio, oltre 1500 persone in Svizzera hanno valutato scenari di conversazione fittizi, come ha comunicato mercoledì l'Università di Berna. L'espressione di emozioni o la condivisione di esperienze personali da parte del personale medico è stata valutata in modo costantemente positivo o neutro.
Se, ad esempio, una dottoressa o un dottore mostrava tristezza e aveva le lacrime agli occhi, ciò aumentava sensibilmente la percezione di empatia. Anche il racconto di un'esperienza personale adeguata, ad esempio riguardo alla malattia di una persona cara, incrementava in modo significativo le valutazioni relative a fiducia e professionalità.
Un risultato centrale dello studio è che tali espressioni emotive non peggioravano mai la percezione della professionalità. Questo smentisce il timore diffuso che l'espressione di emozioni rappresenti un rischio per la propria professionalità, come sottolinea uno degli autori dello studio, Robert Staeck.
I ricercatori hanno sottolineato che i risultati si basano su scenari ipotetici e che la diversità culturale della Svizzera è stata rappresentata solo in misura limitata.
La responsabile dello studio Sofia Zambrano ha sottolineato che i risultati suggeriscono di integrare saldamente le competenze emotive come competenza chiave nella formazione medica.
Lo studio è stato pubblicato sulla rivista specializzata "Journal of General Internal Medicine".