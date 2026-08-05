Ondate di caldo: boom di svizzeri in montagna, estate record per gli impianti di risalita

Le differenze regionali rimangono peraltro importanti. Nel confronto con il 2025 l'incremento maggiore è stato osservato nell'Oberland bernese (+24%), che ha beneficiato della riapertura della Schilthornbahn, chiusa l'anno scorso per lavori; i Grigioni segnano +11%, sulla scia in particolare della domanda indigena, e il Ticino +1%, mentre fanalino di coda sono le Alpi vodesi e friburghese (-10%). Rispetto alla media pluriennale il Ticino mette a referto +12%, i Grigioni +11%.

Il mese di luglio dimostra la crescente importanza dell'attività estiva per gli impianti di risalita, sottolinea FS in un comunicato. Il clima eccezionalmente caldo e soleggiato ha determinato un'elevata frequentazione ricreativa e turistica nella regione alpina. Allo stesso tempo, il settore nel suo complesso beneficia della diversificazione dei mercati in cui opera: dopo gli anni di grande successo caratterizzati dalla presenza di ospiti molto internazionali quest'estate sono finora stati soprattutto gli svizzeri e gli europei a contribuire in modo determinante al buon risultato.