Tragedia sfiorata: auto sospesa nel vuoto

MORLON - Un automobilista ha rischiato di precipitare nella Sarina nella serata di martedì. Intorno alle 19.45, un uomo di 57 anni che viaggiava in direzione di Morlon ha urtato la barriera di sicurezza per cause che dovranno essere chiarite dall’inchiesta.

A seguito dell’impatto, il veicolo si è fermato con due ruote nel vuoto, evitando per un soffio la caduta nel fiume. Il conducente è riuscito a uscire dall’auto senza riportare ferite. Il mezzo è stato successivamente rimosso da un carro attrezzi.

Il ponte è stato chiuso al traffico per una durata indeterminata, per consentire i necessari controlli tecnici e il ripristino della sicurezza. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per stabilire le circostanze esatte dell’incidente.