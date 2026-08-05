Glencore aumenta utili e ricavi nel semestre
Risultati in forte crescita grazie a energia e materie prime. Previsti dividendi straordinari e una quotazione in Australia
ZURIGO - Glencore ha registrato un forte aumento degli utili nel primo semestre 2026, beneficiando dei prezzi più elevati delle materie prime e dell’energia. Il gruppo ha inoltre annunciato una distribuzione aggiuntiva agli azionisti e prevede una seconda quotazione alla borsa australiana.
Il fatturato è cresciuto di quasi il 50% a 174,4 miliardi di dollari, mentre l’utile operativo rettificato (EBITDA) è salito dell’86% a 10,1 miliardi. Dopo la perdita dello scorso anno, la società è tornata in utile con 4,4 miliardi di dollari. Anche l’EBIT marketing, legato al commercio globale di materie prime, ha più che raddoppiato raggiungendo i 3,3 miliardi.
Secondo il CEO Gary Nagle, il settore energetico, in particolare petrolio e gas, ha registrato una crescita «molto forte», mentre metalli e minerali hanno mostrato buoni risultati ma meno marcati. Gli azionisti beneficeranno dell’andamento positivo attraverso un dividendo straordinario di 8,5 centesimi per azione e un nuovo programma di riacquisto di azioni da 500 milioni di dollari, da completare entro febbraio 2027.
Tra i fattori che hanno sostenuto i risultati vi è anche il conflitto in Medio Oriente, che ha spinto i prezzi delle materie prime, pur con effetti meno intensi rispetto alla crisi energetica seguita all’inizio della guerra in Ucraina nel 2022. Il CFO Steven Kalmin ha sottolineato che, oltre ai rincari, il conflitto ha comportato difficoltà logistiche e un aumento dei costi di 1,1 miliardi di dollari.
Guardando al futuro, Glencore resta fiduciosa e conferma gli obiettivi di produzione per il 2026. Il gruppo punta inoltre a una quotazione sulla borsa australiana ASX entro ottobre 2026, con l’obiettivo di ampliare la base di investitori e rafforzare la presenza in un mercato chiave. In borsa i risultati sono stati accolti positivamente, con il titolo in rialzo del 3,5% a fine mattinata a Londra.