Glencore aumenta utili e ricavi nel semestre

Secondo il CEO Gary Nagle, il settore energetico, in particolare petrolio e gas, ha registrato una crescita «molto forte», mentre metalli e minerali hanno mostrato buoni risultati ma meno marcati. Gli azionisti beneficeranno dell’andamento positivo attraverso un dividendo straordinario di 8,5 centesimi per azione e un nuovo programma di riacquisto di azioni da 500 milioni di dollari, da completare entro febbraio 2027.

Tra i fattori che hanno sostenuto i risultati vi è anche il conflitto in Medio Oriente, che ha spinto i prezzi delle materie prime, pur con effetti meno intensi rispetto alla crisi energetica seguita all’inizio della guerra in Ucraina nel 2022. Il CFO Steven Kalmin ha sottolineato che, oltre ai rincari, il conflitto ha comportato difficoltà logistiche e un aumento dei costi di 1,1 miliardi di dollari.