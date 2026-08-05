Mucche, macellate quasi un terzo in più in giugno e luglio

7'000 mucche in più

A giugno e luglio, i macelli svizzeri hanno lavorato quasi 7 mila mucche in più rispetto allo stesso periodo del 2025, ovvero il 32,9%, secondo le statistiche di Proviande. Per quanto riguarda le giovenche (giovani vacche che non hanno ancora partorito), l'aumento è stato del 13,3%, per i tori del 6,0% e per i vitelli (contabilizzati separatamente) del 3,9%. Al contrario, sono stati macellati meno bovini da carne (7,3%).

In totale, in Svizzera sono stati macellati quasi 70 mila bovini (esclusi i vitelli) in questi due mesi, contro poco più di 60'700 dello scorso anno nello stesso periodo, con un aumento del 15,3%. In termini di numero di capi, le mucche macellate sono quasi quattro volte più numerose dei buoi e quasi il doppio rispetto ai tori o alle giovenche.