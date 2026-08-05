Legionella a Basilea, due nuovi casi

Nel frattempo, l’Associazione svizzera per l’igiene dell’aria e dell’acqua (SVLW) ha rivolto un appello agli operatori di impianti di raffreddamento a evaporazione, ricordando la loro responsabilità nel garantire un funzionamento igienicamente sicuro. Secondo l’associazione, sistemi correttamente progettati e mantenuti non rappresentano un rischio per la salute, a condizione che siano rispettate le norme tecniche e vi siano personale qualificato e responsabilità chiare.