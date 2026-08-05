Un parcheggio bucolico
L'auto abbandonata sul pendio, l'alcoltest positivo e 5000 franchi di danni: un mercoledì mattina insolito in quel di Hospental
L'auto abbandonata sul pendio, l'alcoltest positivo e 5000 franchi di danni: un mercoledì mattina insolito in quel di Hospental
HOSPENTAL - Quando la Polizia cantonale è arrivata sul posto, all'alba di mercoledì mattina a Hospental, l'auto ─ immatricolata nel canton Appenzello Esterno ─ era già lì, sul pendio in mezzo a fiori e cespugli. Abbandonata a sé.
Per rintracciare chi l'aveva lasciata lì, come reso noto in un comunicato, le autorità non hanno impiegato molto, anche grazie all'aiuto di Lua, il cane poliziotto di servizio. Al conducente della vettura, un 26enne, è stato quindi effettuato l'alcoltest che ha rilevato un tasso di 0.50 mg/l.
Ma c'è di più. Gli accertamenti hanno infatti rivelato che il giovane non era nemmeno in possesso di una licenza di condurre valida. È stato pertanto denunciato al Ministero pubblico. Infine, nel "conto", non si possono dimenticare i danni provocati: circa 5000 franchi.