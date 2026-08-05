Un parcheggio bucolico

Per rintracciare chi l'aveva lasciata lì, come reso noto in un comunicato, le autorità non hanno impiegato molto, anche grazie all'aiuto di Lua, il cane poliziotto di servizio. Al conducente della vettura, un 26enne, è stato quindi effettuato l'alcoltest che ha rilevato un tasso di 0.50 mg/l.

Ma c'è di più. Gli accertamenti hanno infatti rivelato che il giovane non era nemmeno in possesso di una licenza di condurre valida. È stato pertanto denunciato al Ministero pubblico. Infine, nel "conto", non si possono dimenticare i danni provocati: circa 5000 franchi.