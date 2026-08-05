Bitcoin: dopo il maxi-furto il mito della sicurezza va in crisi

La lezione più ampia, stando al professionista, è che «non esiste una custodia completamente priva di rischi» e il bitcoin non fa eccezione rispetto ad altre classi di investimento. La strategia più solida resta spesso una soluzione a più livelli, che combini autocustodia, custodia professionalmente verificata e più salvaguardie indipendenti. Un approccio che diventa ancora più cruciale in un'epoca in cui «gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale rendono la ricerca di vulnerabilità molto più economica e veloce», conclude il professionista.