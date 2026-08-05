Sharepoint sotto tiro anche nei Grigioni: sicurezza salva i dati
Le indagini confermano che nessun dato sensibile è stato compromesso
Le indagini confermano che nessun dato sensibile è stato compromesso
COIRA - L'Ufficio d'informatica dei Grigioni ha rilevato un attacco informatico a un server Sharepoint del Cantone. Le prime informazioni indicano che non sono fuoriusciti dati e che nessun account è stato compromesso.
Martedì già l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) aveva informato di un attacco informatico ai server Sharepoint della Confederazione.
Gli specialisti della sicurezza dell'Ufficio per l'informatica dei Grigioni hanno ora rilevato, secondo una comunicazione del Cantone di mercoledì, un incidente simile nell'ambiente Sharepoint cantonale. Questo è responsabile della presenza su Internet dell'amministrazione cantonale.
Una prima analisi ha rilevato, secondo la comunicazione, che non vi sono indicazioni che account siano stati compromessi o che dati siano fuoriusciti. Informazioni confidenziali o dati personali particolarmente degni di protezione non sarebbero comunque interessati, poiché non vengono memorizzati su questi server.