Rogo mortale a Ittigen: arrestato presunto piromane

Il rogo era scoppiato intorno alle 05.40 al terzo piano dell'edificio residenziale. I pompieri avevano rinvenuto un uomo privo di sensi nella tromba delle scale, che era in seguito deceduto all'ospedale. Gli altri inquilini si erano invece messi in salvo da soli.

La vittima è un 82enne svizzero, precisano le forze dell'ordine bernesi nel comunicato, nel quale non vengono forniti dettagli sulle generalità della persona in stato di fermo. Altri tre residenti si sono sottoposti ad accertamenti per sospetta intossicazione da fumo. Il fuoco ha danneggiato l'appartamento in questione al punto da renderlo inabitabile.