Rogo mortale a Ittigen: arrestato presunto piromane
Un uomo di 82 anni ha perso la vita e diversi residenti sono stati soccorsi per sospetta intossicazione da fumo.
Un uomo di 82 anni ha perso la vita e diversi residenti sono stati soccorsi per sospetta intossicazione da fumo.
BERNA - È verosimilmente di matrice dolosa l'incendio divampato sabato scorso in un appartamento di una palazzina di Ittigen (BE) e costato la vita a una persona. Un presunto piromane è stato arrestato lo stesso giorno e si trova tuttora in custodia, indica oggi in una nota la polizia cantonale.
Il rogo era scoppiato intorno alle 05.40 al terzo piano dell'edificio residenziale. I pompieri avevano rinvenuto un uomo privo di sensi nella tromba delle scale, che era in seguito deceduto all'ospedale. Gli altri inquilini si erano invece messi in salvo da soli.
La vittima è un 82enne svizzero, precisano le forze dell'ordine bernesi nel comunicato, nel quale non vengono forniti dettagli sulle generalità della persona in stato di fermo. Altri tre residenti si sono sottoposti ad accertamenti per sospetta intossicazione da fumo. Il fuoco ha danneggiato l'appartamento in questione al punto da renderlo inabitabile.
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