Diffusione di legionella, scatta l'indagine penale per omicidio colposo
Le autorità hanno affidato alla polizia giudiziaria le indagini sulle responsabilità relative al recente focolaio di legionella a Basilea.
BASILEA - Il Ministero pubblico di Basilea Città ha avviato d’ufficio un procedimento penale per sospetto di omicidio colposo in relazione al focolaio di legionella reso noto nei giorni scorsi. La decisione è stata presa sulla base delle informazioni finora disponibili.
Le indagini sono state affidate alla polizia giudiziaria della stessa Procura, che ha già avviato gli accertamenti per chiarire le responsabilità e le circostanze dell’accaduto.
Al momento, le autorità non forniscono ulteriori dettagli sul caso. Il riserbo è motivato dal procedimento penale in corso e dalla necessità di rispettare il segreto d’ufficio e istruttorio, la presunzione di innocenza e i diritti della personalità delle eventuali persone coinvolte.
Il numero complessivo delle infezioni da Legionella pneumophila sale così a 28. I dati più recenti si riferiscono alla situazione aggiornata a mercoledì alle ore 11, secondo quanto comunicato dal GD su richiesta dell’agenzia Keystone-SDA.