Diffusione di legionella, scatta l'indagine penale per omicidio colposo

Al momento, le autorità non forniscono ulteriori dettagli sul caso. Il riserbo è motivato dal procedimento penale in corso e dalla necessità di rispettare il segreto d’ufficio e istruttorio, la presunzione di innocenza e i diritti della personalità delle eventuali persone coinvolte.

Il numero complessivo delle infezioni da Legionella pneumophila sale così a 28. I dati più recenti si riferiscono alla situazione aggiornata a mercoledì alle ore 11, secondo quanto comunicato dal GD su richiesta dell’agenzia Keystone-SDA.