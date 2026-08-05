25enne scompare nelle acque del Ceresio, ritrovato privo di vita
Il giovane aveva fatto perdere le sue tracce nella zona del Ponte del Diavolo. Recuperato il corpo a circa 3 metri di profondità.
LUGANO - Sparito in acqua e ritrovato, purtroppo, privo di vita. L'incidente, come segnala la Polizia cantonale, si è verificato questa mattina poco prima delle 5, a Lugano, all'altezza del Ponte del Diavolo.
Da qui è partita la segnalazione alla Centrale comune d'allarme (CECAL) della scomparsa di una persona nelle acque del Lago Ceresio durante una nuotata.
Per le ricerche, sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano.
Il corpo privo di vita dell'uomo, un 25enne cittadino italiano residente nel Luganese, è stato successivamente individuato e recuperato a circa 4 metri dalla riva e a una profondità di circa 3 metri.
L'inchiesta di polizia dovrà stabilire la dinamica dell'accaduto.