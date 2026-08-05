25enne scompare nelle acque del Ceresio, ritrovato privo di vita

Per le ricerche, sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano.

Il corpo privo di vita dell'uomo, un 25enne cittadino italiano residente nel Luganese, è stato successivamente individuato e recuperato a circa 4 metri dalla riva e a una profondità di circa 3 metri.