Siccità senza tregua: Biasca invita alla responsabilità nell’uso dell’acqua
Non si esclude l’introduzione di ulteriori misure per contenere i consumi.
BIASCA - Continua a trascinarsi il periodo di siccità, con la conseguenza di una riduzione delle risorse idriche. E così, anche dall’Azienda Acqua Comunale di Biasca, arriva l'invito alla popolazione a un uso parsimonioso dell’acqua potabile.
In una comunicazione ufficiale, l’ente sottolinea la necessità di adottare comportamenti responsabili per preservare una risorsa sempre più preziosa. Tra le principali raccomandazioni rivolte ai cittadini vi è quella di limitare l’irrigazione di giardini, prati e orti allo stretto necessario, evitando inoltre il lavaggio di veicoli, piazzali e altre superfici con acqua potabile.
Si invita anche a ridurre al minimo il riempimento o il rabbocco delle piscine private e, più in generale, a evitare qualsiasi utilizzo non essenziale dell’acqua. Un uso attento anche nelle attività quotidiane, ricorda l’azienda, può contribuire in modo significativo a garantire la disponibilità della risorsa per l’intera comunità.
La situazione sarà monitorata costantemente e, qualora le condizioni dovessero peggiorare, non si esclude l’introduzione di ulteriori misure per contenere i consumi.
L’Azienda Acqua Comunale conclude confidando nella comprensione e nella collaborazione dei cittadini, ringraziando per l’attenzione e il senso di responsabilità dimostrati.