Siccità senza tregua: Biasca invita alla responsabilità nell’uso dell’acqua

In una comunicazione ufficiale, l’ente sottolinea la necessità di adottare comportamenti responsabili per preservare una risorsa sempre più preziosa. Tra le principali raccomandazioni rivolte ai cittadini vi è quella di limitare l’irrigazione di giardini, prati e orti allo stretto necessario, evitando inoltre il lavaggio di veicoli, piazzali e altre superfici con acqua potabile.