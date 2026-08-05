Un nuovo mezzo per i pompieri, a due anni dall'alluvione

Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento all'Ufficio della difesa contro gli incendi e, di riflesso, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, per la disponibilità, la professionalità e lo spirito di collaborazione istituzionale dimostrati nel raggiungimento di questo importante traguardo. Il loro sostegno testimonia l'attenzione verso un territorio periferico che, grazie al sistema di milizia, continua a garantire un presidio essenziale per la sicurezza della popolazione e la protezione del territorio.



Questo nuovo veicolo rafforza significativamente la nostra capacità operativa in una regione montana come la Lavizzara, caratterizzata da collegamenti complessi e tempi di rinforzo inevitabilmente più lunghi rispetto ai centri urbani. In un contesto segnato da eventi naturali estremi, periodi di siccità e crescente rischio di incendi boschivi, disporre di mezzi moderni ed efficienti rappresenta una necessità per garantire la sicurezza della popolazione e la tutela del territorio.

