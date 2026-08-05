Un nuovo mezzo per i pompieri, a due anni dall'alluvione
Il veicolo segna un ulteriore passo verso la ricostruzione e la piena operatività dei militi
Il veicolo segna un ulteriore passo verso la ricostruzione e la piena operatività dei militi
LAVIZZARA - Oggi il Corpo Pompieri Lavizzara ha ufficialmente ricevuto il nuovo veicolo di primo intervento, parte della dotazione cantonale, che entrerà a far parte del dispositivo di soccorso a servizio della popolazione della Valle Lavizzara.
Per il nostro Corpo non si tratta semplicemente della consegna di un mezzo, ma di un momento dal forte valore simbolico ed emotivo. A poco più di due anni dalla devastante alluvione del 29 e 30 giugno 2024, che ha distrutto la nostra sede, i nostri mezzi e gran parte delle attrezzature operative, questo veicolo rappresenta un ulteriore e importante passo verso la piena ricostruzione e il ritorno alla completa operatività.
Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento all'Ufficio della difesa contro gli incendi e, di riflesso, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, per la disponibilità, la professionalità e lo spirito di collaborazione istituzionale dimostrati nel raggiungimento di questo importante traguardo. Il loro sostegno testimonia l'attenzione verso un territorio periferico che, grazie al sistema di milizia, continua a garantire un presidio essenziale per la sicurezza della popolazione e la protezione del territorio.
Questo nuovo veicolo rafforza significativamente la nostra capacità operativa in una regione montana come la Lavizzara, caratterizzata da collegamenti complessi e tempi di rinforzo inevitabilmente più lunghi rispetto ai centri urbani. In un contesto segnato da eventi naturali estremi, periodi di siccità e crescente rischio di incendi boschivi, disporre di mezzi moderni ed efficienti rappresenta una necessità per garantire la sicurezza della popolazione e la tutela del territorio.
Il nostro pensiero e la nostra più sincera riconoscenza vanno innanzitutto al Municipio di Lavizzara, che in questi due anni non ha mai fatto mancare il proprio sostegno al Corpo Pompieri. Un sentito ringraziamento va inoltre a tutti i nostri militi che, con straordinario spirito di volontariato, hanno continuato a garantire il servizio anche nei momenti più difficili, operando spesso con mezzi provvisori e in condizioni logistiche estremamente complesse. È grazie al loro impegno, alla fiducia delle istituzioni comunali e al sostegno dell'intera comunità che oggi possiamo guardare al futuro con rinnovata fiducia.
Il percorso non è ancora concluso. Resta da raggiungere un ultimo e fondamentale obiettivo: la realizzazione della nuova caserma, che rappresenta il tassello finale della ricostruzione e della rinascita del Corpo Pompieri Lavizzara. La consegna del nuovo veicolo costituisce però un passo concreto e significativo verso il pieno ripristino delle nostre capacità operative.
Continueremo a lavorare, fianco a fianco con il nostro Municipio, con lo stesso spirito che ci ha accompagnati in questi anni: servire la nostra comunità con professionalità, senso del dovere e passione, consapevoli che il sistema pompieristico ticinese si fonda innanzitutto sul valore delle donne e degli uomini che, volontariamente, dedicano il proprio tempo alla sicurezza degli altri.