Legionellosi, qual è la situazione in Ticino?

Da qui la richiesta di chiarimenti al Consiglio di Stato sulla situazione in Ticino. Tra le domande, una decina in tutto, viene chiesto in particolare qual è l’organo competente per il controllo della legionella nelle torri di raffreddamento sui tetti degli edifici; quante di queste torri sono presenti in Ticino (e quante sono state controllate nel 2025); in quanti casi è stata riscontrata la presenza del batterio e quali misure sono state adottate nei casi positivi.

Inoltre, Pronzini e Sergi chiedono pure quanti controlli sono stati fatti, sempre nel corso del 2025, all'interno delle strutture sanitarie in Ticino e più precisamente nelle case per anziani e negli ospedali.