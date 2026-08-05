Legionellosi, qual è la situazione in Ticino?
Un'interrogazione al Consiglio di Stato chiede chiarimenti dopo i recenti casi di Basilea, dove una persona è morta e altre sono ricoverate in terapia intensiva
BELLINZONA - La legionellosi non è un problema nuovo. Neanche in Ticino. E dopo i recenti casi registrati a Basilea, un'interrogazione parlamentare riporta la questione anche sul tavolo del governo ticinese. A firmarla sono i deputati dell'MPS Matteo Pronzini e GIuseppe Sergi.
A Basilea, lo ricordiamo, l'infezione ha provocato il decesso di una persona e diversi ricoveri in terapia intensiva. Nel complesso, sono alcune decine i contagi confermati. «Secondo quanto emerso, il focolaio sarebbe riconducibile a una torre di raffreddamento contaminata situata sul tetto di un edificio» proseguono i deputati, sottolineando come il cambiamento climatico in atto possa aumentare i fattori favorevoli alla proliferazione della legionella, accrescendo i rischi per la salute pubblica.
Da qui la richiesta di chiarimenti al Consiglio di Stato sulla situazione in Ticino. Tra le domande, una decina in tutto, viene chiesto in particolare qual è l’organo competente per il controllo della legionella nelle torri di raffreddamento sui tetti degli edifici; quante di queste torri sono presenti in Ticino (e quante sono state controllate nel 2025); in quanti casi è stata riscontrata la presenza del batterio e quali misure sono state adottate nei casi positivi.
Inoltre, Pronzini e Sergi chiedono pure quanti controlli sono stati fatti, sempre nel corso del 2025, all'interno delle strutture sanitarie in Ticino e più precisamente nelle case per anziani e negli ospedali.