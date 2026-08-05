Porte aperte alla nuova struttura di accoglienza per richiedenti l’asilo del Seghezzone di Giubiasco

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e dal Dipartimento del territorio (DT), in collaborazione con la Croce Rossa Svizzera Sezione del Sottoceneri, con l’obiettivo di favorire la conoscenza della struttura da parte della popolazione.

Durante la mattinata i visitatori potranno partecipare a visite guidate, approfondire l’organizzazione del centro e le attività che vi si svolgono. Sono inoltre previste animazioni e postazioni interattive curate dalla Croce Rossa, con il coinvolgimento di persone con un passato migratorio. L’evento si concluderà con un momento conviviale.