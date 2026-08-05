Porte aperte alla nuova struttura di accoglienza per richiedenti l’asilo del Seghezzone di Giubiasco
I cittadini potranno scoprire il nuovo centro e partecipare a incontri e attività informative grazie a visite guidate.
I cittadini potranno scoprire il nuovo centro e partecipare a incontri e attività informative grazie a visite guidate.
BELLINZONA - Giubiasco apre alla popolazione la nuova struttura di accoglienza per richiedenti l’asilo realizzata sul sedime del Seghezzone. Sabato 8 agosto 2026, a partire dalle 10.00, è in programma una mattinata di porte aperte che permetterà di visitare gli spazi e conoscere il funzionamento del centro attraverso visite guidate.
L’annuncio della realizzazione dei moduli prefabbricati risale allo scorso mese di febbraio, quando il Consiglio di Stato aveva comunicato la posa della struttura destinata ad accogliere le persone richiedenti l’asilo attribuite al Cantone Ticino dalla Confederazione. Il complesso, concepito come soluzione abitativa provvisoria, è ora pronto ad accogliere i primi ospiti.
L’iniziativa è promossa dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e dal Dipartimento del territorio (DT), in collaborazione con la Croce Rossa Svizzera Sezione del Sottoceneri, con l’obiettivo di favorire la conoscenza della struttura da parte della popolazione.
Durante la mattinata i visitatori potranno partecipare a visite guidate, approfondire l’organizzazione del centro e le attività che vi si svolgono. Sono inoltre previste animazioni e postazioni interattive curate dalla Croce Rossa, con il coinvolgimento di persone con un passato migratorio. L’evento si concluderà con un momento conviviale.
È prevista anche una parte ufficiale con gli interventi delle autorità cantonali e comunali, oltre ai rappresentanti dell’Associazione di quartiere e della Croce Rossa Svizzera Sezione del Sottoceneri.
Per quanto riguarda gli aspetti pratici, gli organizzatori segnalano che non sono disponibili parcheggi presso la struttura e invitano quindi la popolazione a raggiungere il luogo a piedi o con i mezzi pubblici.