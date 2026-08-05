La galleria del San Gottardo chiude di notte: ecco quando
Saranno complessivamente dodici gli interventi di manutenzione preventiva nel mese di agosto
AIROLO - Nel mese di agosto la galleria autostradale del San Gottardo sarà interessata da una serie di chiusure notturne per consentire lavori di manutenzione preventiva. Il traffico verrà sospeso per un totale di dodici notti nei giorni feriali, nella fascia oraria tra le 23:00 e le 05:00.
L’intervento rientra nelle attività periodiche di controllo e manutenzione svolte dall’Ufficio federale delle strade (USTRA), finalizzate a garantire la sicurezza e la piena funzionalità nel lungo periodo di una delle infrastrutture autostradali più trafficate della Svizzera.
I lavori riguardano in particolare la soletta intermedia della galleria. Sistemi di monitoraggio già installati permettono di rilevare costantemente le tensioni nei singoli elementi strutturali. I tagli di separazione previsti consentiranno di alleggerire in via preventiva il carico su queste componenti, riducendo così il rischio di danni futuri e di eventuali limitazioni o chiusure non programmate.
Per motivi di sicurezza, le operazioni possono essere eseguite esclusivamente con la chiusura totale del tunnel. Il calendario degli interventi è articolato su tre settimane consecutive:
- Settimana 33: da lunedì 10 a venerdì 14 agosto (quattro notti consecutive)
- Settimana 34: da lunedì 17 a venerdì 21 agosto (quattro notti consecutive)
- Settimana 35: da lunedì 24 a venerdì 28 agosto (quattro notti consecutive)
I lavori non si svolgeranno nelle notti tra venerdì e lunedì, così da garantire la piena disponibilità della galleria durante i periodi di maggiore traffico del fine settimana.
Durante le chiusure, il traffico potrà essere deviato sulla strada del Passo del San Gottardo. In caso di picchi imprevisti, l’USTRA e i partner coinvolti sono pronti a sospendere temporaneamente i lavori e, se necessario, a riaprire la galleria con breve preavviso.