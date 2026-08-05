Previsto un altro miglioramento per le finanze cantonali: cala il disavanzo
Il disavanzo stimato per il 2026 è ora di -49,7 milioni di franchi, migliore di 8,3 milioni rispetto al consuntivo precedente.
BELLINZONA - Il Consiglio di Stato ha preso conoscenza delle finanze cantonali in base al rendiconto intermedio di fine giugno 2026.
L’aggiornamento delle principali voci di spesa e ricavi determina un disavanzo stimato di -49.7 milioni di franchi, migliore di 8.3 milioni di franchi rispetto al precedente preconsuntivo, a fronte del disavanzo d’esercizio di -109 milioni di franchi previsto a preventivo.
L’aggiornamento del disavanzo d’esercizio è determinato da un lato da maggiori spese per 46 milioni di franchi e dall’altro da maggiori ricavi per complessivi 105.3 milioni di franchi. Per i dettagli concernenti i principali scostamenti rimandiamo al rapporto allegato che riporta il confronto dei dati con il preventivo.
Più spese per AVS e AI
Per quanto attiene alle spese l’aumento previsto è determinato in particolare dall’incremento di 12 milioni delle prestazioni complementari AVS/AI, di 12 milioni della partecipazione alla riduzione del premio dell’assicurazione malattia e di 4.7 milioni delle prestazioni assistenziali. Si discostano poi dal preventivo di spesa le prestazioni per richiedenti l’asilo, per persone con statuto S (finanziate dalla Confederazione) e quelle per i rifugiati, per 3.3 milioni, rispettivamente 3 milioni e 2.5 milioni.
Si segnala inoltre un incremento ad oggi quantificabile in 8 milioni di franchi della spesa del personale, riferita alla spesa per il personale docente, in particolare nel settore della scuola media, media superiore e della pedagogia speciale.
L'utile della BNS
L’aumento dei ricavi rispetto al preventivo è dovuto soprattutto alla quota sull’utile della Banca Nazionale Svizzera che ammonta a 106.1 milioni di franchi e che non era stata inserita a preventivo.
I dati presentati con questo preconsuntivo sono da considerare con cautela, non solo perché provvisori, ma anche in relazione alle incertezze e alla volatilità del momento.