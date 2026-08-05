Previsto un altro miglioramento per le finanze cantonali: cala il disavanzo

L’aggiornamento del disavanzo d’esercizio è determinato da un lato da maggiori spese per 46 milioni di franchi e dall’altro da maggiori ricavi per complessivi 105.3 milioni di franchi. Per i dettagli concernenti i principali scostamenti rimandiamo al rapporto allegato che riporta il confronto dei dati con il preventivo.

Più spese per AVS e AI

Per quanto attiene alle spese l’aumento previsto è determinato in particolare dall’incremento di 12 milioni delle prestazioni complementari AVS/AI, di 12 milioni della partecipazione alla riduzione del premio dell’assicurazione malattia e di 4.7 milioni delle prestazioni assistenziali. Si discostano poi dal preventivo di spesa le prestazioni per richiedenti l’asilo, per persone con statuto S (finanziate dalla Confederazione) e quelle per i rifugiati, per 3.3 milioni, rispettivamente 3 milioni e 2.5 milioni.