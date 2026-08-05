Siccità sempre più frequente: «Quale strategia?»

Le conseguenze - sottolinea Petralli insieme ai cofirmatari Samantha Bourgoin, Matteo Buzzi, Marco Noi, Nara Valsangiacomo - sono già evidenti: corsi d’acqua in sofferenza, riduzione delle riserve idriche nelle falde e nelle sorgenti, difficoltà per l’agricoltura e stress idrico per i boschi. Ma la siccità è anche un problema per biodiversità, alpeggi, energia e protezione dai pericoli naturali.

«La gestione delle emergenze non basta più»

Per i firmatari, «la semplice gestione delle emergenze non è più sufficiente». Serve invece una strategia di adattamento in grado di aumentare la resilienza del territorio e garantire nel lungo periodo la sicurezza idrica del cantone.