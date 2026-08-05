Bellinzona incontra Campione d'Italia
È la prima presa di contatto ufficiale con la nuova amministrazione comunale campionese, guidata da Luca Frigerio
BELLINZONA - Il Consigliere di Stato Norman Gobbi ha ricevuto martedì a Palazzo delle Orsoline il nuovo sindaco di Campione d’Italia, Luca Frigerio, accompagnato da una delegazione della Giunta e del Consiglio comunale. L’incontro ha segnato una prima presa di contatto ufficiale dopo il rinnovo dei poteri nell’enclave, avvenuto nello scorso mese di aprile.
Il colloquio ha permesso di fare il punto sugli stretti legami tra il Comune di Campione d’Italia e il Cantone Ticino. La discussione si è svolta in un clima cordiale e costruttivo, offrendo l’occasione per ripercorrere i principali temi già affrontati nell’ambito della Commissione paritetica tra Cantone Ticino e Comune di Campione d’Italia.
Istituita nel gennaio 2020, la Commissione ha tenuto nello scorso mese di aprile la sua quarta riunione.