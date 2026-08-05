Bellinzona incontra Campione d'Italia

Il colloquio ha permesso di fare il punto sugli stretti legami tra il Comune di Campione d’Italia e il Cantone Ticino. La discussione si è svolta in un clima cordiale e costruttivo, offrendo l’occasione per ripercorrere i principali temi già affrontati nell’ambito della Commissione paritetica tra Cantone Ticino e Comune di Campione d’Italia.

Istituita nel gennaio 2020, la Commissione ha tenuto nello scorso mese di aprile la sua quarta riunione.