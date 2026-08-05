Navigazione sul Verbano, SNL ricorre contro la decisione del Cantone

Ma c'è un ulteriore elemento, sottolinea la società. La navigazione sul Lago Maggiore è disciplinata da un trattato internazionale tra Italia e Svizzera che attribuisce all'Italia, e per essa alla Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di Navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como (GGNL), il diritto esclusivo di utilizzare le tratte e i pontili. Un diritto che, spiega SNL, è stato recepito nella concessione rilasciata alla GGNL dall'Ufficio federale dei trasporti.

E proprio sulla base di un accordo quadro stipulato sotto l'egida della Commissione mista italo-svizzera, nell'ambito del Consorzio dei Laghi, la GGNL avrebbe affidato in esclusiva a SNL il servizio pubblico di navigazione sul bacino svizzero del Lago Maggiore fino al 2046.