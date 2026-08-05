Anche tre coppie ticinesi nell'ultima edizione di SchweizExpress
Arrivano da Albonago, Bellinzona e Orselina i sei “coraggiosi” che a partire dal 12 agosto parteciperanno all'apprezzato format di viaggio avventuroso.
Mercoledì 12 agosto, da Yverdon-les-Bains (VD), prenderà il via l'edizione 2026 SchweizExpress.
Per quattro giorni, 25 squadre provenienti dal Ticino e dalla Svizzera romanda «attraverseranno la Svizzera in una gara d'avventura dove ingegno, incontri e spirito d'iniziativa contano quanto la velocità», comunica l'organizzazione tramite una nota.
La formula, ormai, non ha bisogno di presentazioni: un viaggio, su un percorso ogni volta nuovo, senza denaro né mezzi propri.
«A SchweizExpress è impossibile pianificare l'itinerario. Ogni anno il percorso viene ripensato. I checkpoint vengono svelati uno dopo l'altro, costringendo le squadre ad adattarsi continuamente», i concorrenti quindi «potranno contare soltanto sulla loro creatività, sul loro spirito di adattamento e sulla disponibilità delle persone incontrate lungo il cammino».
A vincere sarà la squadra che totalizzerà più punti, ottenibili anche attraverso prove speciali.
Il Ticino sarà rappresentato da tre squadre: Amocado (Patrick Abate & Eva Taiana) di Albonago, I (dis)orientati (Valentina Genini & Jonay De la Cruz) di Bellinzona e The Cat Lovers (Massimo Ostini & Milijan Sinicco) di Orselina.
«Tra i partecipanti ci sono fratelli e sorelle, colleghi di lavoro, coppie, amici di lunga data e persone che si sono conosciute quasi per caso, accomunate dal desiderio di vivere un'avventura fuori dal comune», conclude.