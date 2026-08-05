ITALIA / VALLESE
Frana il versante italiano del Cervino
Nessun ferito: il distacco si è verificato a 3900 metri di altitudine, in una zona generalmente non frequentata da alpinisti.
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Fonte Ats Ans
Frana il versante italiano del Cervino
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Frana il versante italiano del Cervino
Nessun ferito: il distacco si è verificato a 3900 metri di altitudine, in una zona generalmente non frequentata da alpinisti.
Frana il versante italiano del Cervino
Nessun ferito: il distacco si è verificato a 3900 metri di altitudine, in una zona generalmente non frequentata da alpinisti.
AOSTA - Una frana di grandi dimensioni è caduta oggi dalla parete sud del Cervino, il versante italiano della celebre montagna che domina Zermatt (VS). Secondo quanto riferito dalla Centrale unica del soccorso della Valle d'Aosta (Italia) non sarebbero state coinvolte persone.
Il distacco si è verificato a 3900 metri di altitudine, in una zona generalmente non frequentata da alpinisti. Lo smottamento è stato monitorato.
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