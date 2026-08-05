Auto prende fuoco durante la marcia: salve quattro ragazze

Poco prima delle 11.15, la centrale operativa di emergenza di San Gallo ha ricevuto la segnalazione di un veicolo in fiamme. A bordo viaggiavano quattro ragazze, tra i 18 e i 20 anni, dirette verso il Berggasthaus Lüsis. Nel tratto tra Gloggner e Heiligen, dal vano motore ha iniziato a fuoriuscire del fumo. La conducente ha accostato, ma poco dopo l’auto ha preso fuoco fino a essere completamente avvolta dalle fiamme.