Auto prende fuoco durante la marcia: salve quattro ragazze
Le giovani hanno allertato i soccorsi, all'arrivo dei pompieri la vettura era completamente avvolta dalle fiamme
TSCHERLACH - Mercoledì mattina un’auto ha preso fuoco sulla Lüsisstrasse a Tscherlach, nel Canton San Gallo.
Poco prima delle 11.15, la centrale operativa di emergenza di San Gallo ha ricevuto la segnalazione di un veicolo in fiamme. A bordo viaggiavano quattro ragazze, tra i 18 e i 20 anni, dirette verso il Berggasthaus Lüsis. Nel tratto tra Gloggner e Heiligen, dal vano motore ha iniziato a fuoriuscire del fumo. La conducente ha accostato, ma poco dopo l’auto ha preso fuoco fino a essere completamente avvolta dalle fiamme.
Le quattro giovani sono riuscite a uscire dal veicolo in autonomia e hanno allertato i soccorsi, senza riportare conseguenze.
All’arrivo delle squadre di intervento, l’auto era già completamente in fiamme. I pompieri, intervenuti con 25 operatori, hanno avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a domare il rogo. Sul posto anche la Polizia cantonale di San Gallo.