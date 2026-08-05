Ospedale di Samedan, al voto un accordo di 28,5 milioni

Critiche sollevate

Nella prima lettura del messaggio diversi rappresentanti del Consiglio sanitario hanno lamentato una mancanza di trasparenza soprattutto sulle prestazioni e sui loro costi. Secondo la presidente del Consiglio sanitario, Isabel Wenger, questi punti sono stati elaborati e gli accordi di prestazioni sono stati formulati in modo più concreto. I costi sono stati spiegati in modo trasparente e nel messaggio sono riassunti i costi per ogni Comune seguendo la chiave di ripartizione regionale.

Come si voterà

La votazione si terrà in tutti i Comuni lo stesso giorno, ovvero domenica 27 settembre. Per far sì che il finanziamento dei diversi accordi venga accettato è necessaria l'approvazione di almeno sei Comuni su undici e la maggioranza della popolazione votante nella regione. Ogni accordo ha la sua scheda di voto e può essere accettato indipendentemente dagli altri.