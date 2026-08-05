I pompieri delle FFS: ogni anno 10'000 interventi
Dagli incendi sui treni alle evacuazioni di persone vicino ai binari.
Dagli incendi sui treni alle evacuazioni di persone vicino ai binari.
OLTEN - I pompieri e il servizio di intervento delle FFS effettuano circa 10'000 interventi all'anno in tutta la Svizzera. Il team spegne incendi sui treni, evacua persone nelle vicinanze dei binari e interviene in caso di passaggi a livello danneggiati.
Nella zona industriale di Olten si alza del fumo da un treno fermo. Poco dopo arriva un furgone rosso con la scritta Pompieri, seguito da un veicolo simile a un'autobotte. I pompieri scendono, si riuniscono brevemente e iniziano le operazioni. Successivamente giunge il treno antincendio e di salvataggio, che spruzza acqua sul convoglio avvolto dal fumo. Il suo serbatoio può contenere fino a 48'000 litri d'acqua.
Nella stessa area industriale di Olten si trova il centro di addestramento dei pompieri e del servizio di intervento delle FFS. Questa mattina il team ha mostrato ai media lo svolgimento tipico di un intervento.
10'000 interventi all'anno
L'obiettivo dei pompieri delle FFS è garantire la sicurezza dei viaggiatori e delle merci trasportate dall'azienda ferroviaria. Il team interviene circa 10'000 volte all'anno, ad esempio quando treni passeggeri o merci restano bloccati, quando si verificano incendi nei pressi dei binari o quando persone o animali si trovano in prossimità della linea ferroviaria.
In Svizzera sono presenti 15 sedi, con un totale di 340 collaboratori. Il corpo dispone, tra l'altro, di 15 treni antincendio e di salvataggio, 15 veicoli di primo intervento e altri 50 mezzi stradali.
L'allarme segue sempre la stessa procedura, spiega Daniel Zimmermann, responsabile dell'area Centro. La segnalazione arriva al centro operativo, che allerta la sede competente. «Entro cinque minuti dobbiamo essere in viaggio».
I turni durano 24 oreA Olten lavorano 28 persone, tra cui il responsabile della sede Bruno Gugelmann. «I nostri turni durano 24 ore.» Nella caserma sono disponibili camere da letto, spazi comuni e uffici.
L'area di intervento della sede è variabile, spiega Gugelmann. «Operiamo fino a Soletta, Brugg e Sursee. Ma se la sede di Basilea ha bisogno di supporto, interveniamo anche lì». La decisione spetta al centro operativo di Berna, in base a come garantire al meglio la sicurezza di persone e beni.