Si procura una scottatura... «per la patria»

La reazione online è stata in gran parte negativa. Numerosi commenti criticano il gesto, definendolo pericoloso e irresponsabile, e richiamano il rischio di sviluppare tumori cutanei. Alcuni utenti hanno sottolineato le conseguenze a lungo termine delle scottature, mentre altri hanno condiviso esperienze personali legate al cancro della pelle.

Interpellato da Nau, Huber ha dichiarato di essere consapevole dei rischi e di non voler ripetere l’azione, aggiungendo però di aver ricevuto soprattutto riscontri positivi a livello personale e di non dare troppo peso alle critiche online.