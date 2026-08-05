Si procura una scottatura... «per la patria»
L'esponente dei Giovani UDC Cyrill Huber ha fatto in modo di avere impressa una croce svizzera sulla schiena
L'esponente dei Giovani UDC Cyrill Huber ha fatto in modo di avere impressa una croce svizzera sulla schiena
ZURIGO - Un gesto simbolico per il 1° agosto che ha suscitato soprattutto critiche. Cyrill Huber, 28 anni, cassiere deI Giovani UDC e medico assistente alla Clinica di Neurologia dell’Università di Zurigo, si è fatto notare sui social per una «scottatura per la patria»: si è esposto al sole a torso nudo per circa 90 minuti, senza protezione, con un nastro adesivo a forma di croce applicato sulla schiena.
Rimuovendo il nastro, sulla pelle arrossata è rimasta visibile la croce svizzera. Il video dell’azione è stato condiviso sui canali Instagram e Facebook del movimento giovanile, mostrando anche il tuffo finale nel lago di Zurigo con la scottatura ben evidente.
La reazione online è stata in gran parte negativa. Numerosi commenti criticano il gesto, definendolo pericoloso e irresponsabile, e richiamano il rischio di sviluppare tumori cutanei. Alcuni utenti hanno sottolineato le conseguenze a lungo termine delle scottature, mentre altri hanno condiviso esperienze personali legate al cancro della pelle.
Interpellato da Nau, Huber ha dichiarato di essere consapevole dei rischi e di non voler ripetere l’azione, aggiungendo però di aver ricevuto soprattutto riscontri positivi a livello personale e di non dare troppo peso alle critiche online.
Dal punto di vista medico, gli specialisti ribadiscono che non esiste un’abbronzatura “sana”: ogni esposizione ai raggi UV rappresenta una reazione a un danno cutaneo. La dermatologa zurighese Marianne Meli spiega che i danni solari accelerano l’invecchiamento della pelle e possono favorire lo sviluppo di tumori, fino al melanoma nei casi più gravi. Anche il dermatologo Lukas Krähenbühl invita alla prevenzione, raccomandando di evitare il sole nelle ore più intense e di proteggersi con indumenti adeguati e creme solari.