«Fabrizio Sirica ha ritirato la propria disponibilità a candidarsi al Consiglio di Stato»

«Negli ultimi giorni - si legge nel messaggio - il nostro partito è stato confrontato con una situazione difficile. Fabrizio Sirica ha commesso una grave violazione del codice stradale. Un errore serio, che lui stesso ha riconosciuto e che ha comunicato con trasparenza. La giustizia farà il suo corso e Fabrizio sarà chiamato ad assumersene le conseguenze». L'episodio, denunciato dallo stesso granconsigliere socialista tramite un video social, risale a un sabato di giugno, quando, durante un giro sui passi svizzeri insieme a un amico, è incappato in un radar mentre viaggiava a 104 chilometri orari in un tratto con limite di 50.