Baume-Schneider apre Locarno79: «Un cinema libero e impegnato»

LOCARNO - La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha aperto questa sera la 79ª edizione del Locarno Film Festival, difendendo un cinema sinonimo di libertà, dialogo e diversità. Nel corso dell’inaugurazione ufficiale nel chiostro della Magistrale ha elogiato una rassegna che «lascia respirare l’arte» e che resiste alle logiche della facilità.