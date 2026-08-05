Lara Gut-Behrami dice basta
Dopo mesi di speranze e riabilitazione, la campionessa svizzera ha deciso di chiudere la carriera. Si ritira una delle più grandi sciatrici svizzere di sempre.
COMANO - Lara Gut-Behrami dice basta. Dopo mesi di riflessioni, speranze e tentativi di rientro, la più grande sciatrice svizzera della sua generazione ha deciso di chiudere definitivamente la propria carriera agonistica. La 35enne ticinese ha infatti annunciato che non tornerà più a gareggiare, mettendo fine a un'attesa che aveva alimentato il sogno di rivederla sugli sci ai Mondiali casalinghi di Crans-Montana 2027.
La speranza, in realtà, è rimasta viva fino all'ultimo. Swiss-Ski l'aveva inserita negli elenchi per la prossima stagione e anche il suo storico fornitore Head stava preparando l'attrezzatura per quello che avrebbe potuto essere l'ultimo, emozionante capitolo della sua straordinaria carriera.
Dopo il grave infortunio al ginocchio subito in allenamento lo scorso novembre, Gut-Behrami non ha mai smesso di credere in un possibile ritorno. Ha affrontato durissimi mesi di riabilitazione, lavorando senza sosta sul fisico e sulla mente, con l'obiettivo di regalarsi un finale diverso da quello che l'incidente gli aveva imposto. Costretta a seguire da spettatrice le Olimpiadi di Milano-Cortina, aveva già rivolto lo sguardo a Crans-Montana, dove avrebbe voluto salutare il pubblico di casa. Il suo pubblico.
Alla fine la dura realtà ha però avuto il sopravvento sul sogno. «Dopo un'attenta riflessione sono giunta alla conclusione che non voglio più tornare a gareggiare», ha spiegato la ticinese, annunciando una decisione maturata nel tempo e presa senza rimpianti.
Il Palmarès - Con due Coppe del Mondo generali, un oro olimpico, numerosi titoli mondiali e decine di successi in Coppa del Mondo (clicca qui per leggere l'articolo sul suo palmarès) Lara Gut-Behrami lascia un'eredità immensa. Più che con le parole, ha costruito la propria leggenda con talento, lavoro e risultati, diventando un punto di riferimento assoluto per lo sci svizzero e internazionale. La sua carriera si chiude senza l'ultimo ballo che molti sognavano, ma con un posto già assicurato nella storia dello sport.
Lara Gut-Behrami wird nicht in den Weltcup zurückkehren. Die 35-jährige Tessinerin tritt per sofort vom Spitzensport zurück.— SwissSkiTeam (@swissskiteam) August 5, 2026
Während ihrer grandiosen Karriere gewann Gut-Behrami unter anderem 2022 Olympia-Gold im Super-G, zwei WM-Titel sowie zweimal den Gesamtweltcup. pic.twitter.com/B8ZOuSuQU8