Lara Gut-Behrami dice basta

Dopo il grave infortunio al ginocchio subito in allenamento lo scorso novembre, Gut-Behrami non ha mai smesso di credere in un possibile ritorno. Ha affrontato durissimi mesi di riabilitazione, lavorando senza sosta sul fisico e sulla mente, con l'obiettivo di regalarsi un finale diverso da quello che l'incidente gli aveva imposto. Costretta a seguire da spettatrice le Olimpiadi di Milano-Cortina, aveva già rivolto lo sguardo a Crans-Montana, dove avrebbe voluto salutare il pubblico di casa. Il suo pubblico.

Alla fine la dura realtà ha però avuto il sopravvento sul sogno. «Dopo un'attenta riflessione sono giunta alla conclusione che non voglio più tornare a gareggiare», ha spiegato la ticinese, annunciando una decisione maturata nel tempo e presa senza rimpianti.