Una carriera da (super)gigante: tutti i trionfi di Lara

Importante anche il bottino ai Campionati del Mondo, dove ha raccolto nove medaglie: due ori, quattro argenti e tre bronzi. Il momento più brillante è stato nel 2021 a Cortina d’Ampezzo, con le vittorie in Super-G e gigante e il bronzo in discesa libera.

Gut-Behrami lascia anche un segno nella storia del Super-G, disciplina in cui ha conquistato sei coppe di specialità (2014, 2016, 2021, 2023, 2024 e 2025), un primato assoluto. A livello olimpico si è laureata campionessa nel 2022 a Pechino, sempre in Super-G, aggiungendo anche due bronzi, ottenuti a Sochi 2014 in discesa libera e ancora a Pechino in gigante.