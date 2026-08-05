Una carriera da (super)gigante: tutti i trionfi di Lara
La ticinese chiude con un palmarès straordinario: due Coppe del Mondo, sei sfere di Super-G, un oro olimpico e 101 podi.
La ticinese chiude con un palmarès straordinario: due Coppe del Mondo, sei sfere di Super-G, un oro olimpico e 101 podi.
COMANO - Lara Gut-Behrami ha deciso di dire basta. La sciatrice ticinese, 35 anni, ha annunciato il ritiro dalle competizioni, mettendo fine a una carriera tra le più vincenti dello sci alpino. «Dopo attenta riflessione sono giunta alla conclusione che non voglio più tornare in pista», ha dichiarato. La stagione olimpica avrebbe dovuto rappresentare il gran finale, ma la rottura del legamento crociato ha cambiato i piani, spegnendo anche le speranze di un rientro in vista dei Mondiali in casa.
Nel corso della sua carriera, Gut-Behrami ha conquistato due Coppe del Mondo generali, nelle stagioni 2015/16 e 2023/24, con un intervallo di otto anni tra i due successi, il più lungo mai registrato per una vincitrice multipla. Nell’ultima annata trionfale ha fatto suoi anche i trofei di disciplina in Super-G e slalom gigante.
Importante anche il bottino ai Campionati del Mondo, dove ha raccolto nove medaglie: due ori, quattro argenti e tre bronzi. Il momento più brillante è stato nel 2021 a Cortina d’Ampezzo, con le vittorie in Super-G e gigante e il bronzo in discesa libera.
Gut-Behrami lascia anche un segno nella storia del Super-G, disciplina in cui ha conquistato sei coppe di specialità (2014, 2016, 2021, 2023, 2024 e 2025), un primato assoluto. A livello olimpico si è laureata campionessa nel 2022 a Pechino, sempre in Super-G, aggiungendo anche due bronzi, ottenuti a Sochi 2014 in discesa libera e ancora a Pechino in gigante.
In Coppa del Mondo ha collezionato 395 presenze, salendo 101 volte sul podio e vincendo 48 gare. Un totale di podi che la pone allo stesso livello della leggendaria Vreni Schneider, a conferma della statura di una delle più grandi sciatrici svizzere di sempre.