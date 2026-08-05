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Il Lugano ha fame... «Ma non è ancora il momento di parlare di obiettivi»

Media Day a Lugano... I bianconeri stanno scaldando i motori in vista della prossima stagione
Il Lugano ha fame... «Ma non è ancora il momento di parlare di obiettivi»
TiPress
di U. M.Inviato esterno
Il Lugano ha fame... «Ma non è ancora il momento di parlare di obiettivi»
Media Day a Lugano... I bianconeri stanno scaldando i motori in vista della prossima stagione
Il Lugano ha fame... «Ma non è ancora il momento di parlare di obiettivi»
HOCKEY: Risultati e classifiche

LUGANO - Mancano 15 giorni alla prima amichevole del Lugano, in programma il 20 agosto a Kreuzlingen contro lo Zurigo. In vista dell'inizio della stagione, la società bianconera ha aperto le porte della Casetta Gialla per il Media Day, durante il quale sono intervenuti il GM Janick Steinmann, l’allenatore Tomas Mitell e il capitano Calvin Thürkauf.

«Non è ancora il momento di parlare di obiettivi, li sveleremo il mese prossimo - ha dichiarato l’ex direttore sportivo del Rapperswil - Di certo vogliamo iniziare la stagione meglio rispetto all’anno scorso. In generale, ci aspettiamo da tutti, e dico tutti, compreso me stesso, un 5% in più. Solo così potremo sperare di fare un ulteriore passo avanti. So che è un discorso che può annoiare un po’, ma la cosa più importante resta sempre l’allenamento del giorno dopo: è da lì che passa il miglioramento».

Il microfono è poi passato all’head coach Mitell: «L’obiettivo è segnare qualche gol in più. In difesa l’anno scorso abbiamo avuto un buon rendimento, mentre sul piano offensivo non sempre le cose hanno funzionato. I nuovi arrivi potranno aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi, ma mi aspetto un passo avanti anche da chi è già qui. Vogliamo continuare a sviluppare la nostra identità di squadra».

Dopo un campionato di adattamento per il nuovo staff tecnico, nella stagione alle porte la piazza si aspetta un ulteriore salto di qualità. Avvertite la pressione come squadra? «È una motivazione in più - ha detto Calvin Thürkauf - Vogliamo continuare sulla strada tracciata l’anno scorso. Sappiamo che non sarà facile, ma Janik e Tomas stanno costruendo le basi per riuscirci e per partire con il piede giusto. Ora tocca a noi lavorare ad agosto e settembre per farci trovare pronti all’inizio del campionato».

Infine, a margine dell'incontro, parola a una delle grandi sorprese dello scorso anno: Lorenzo Canonica. «Vogliamo continuare a migliorare e, come detto prima, tutti devono dare quel 5% in più. Se ci riusciremo, potremo ottenere grandi risultati. Anche le altre squadre si sono rinforzate con giocatori molto forti, ma non è più una sorpresa che il campionato sia così competitivo. Il mio obiettivo? Crescere ancora qui a Lugano, disputare il maggior numero possibile di tornei con la Nazionale, e segnare qualche gol in più».

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