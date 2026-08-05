Il Lugano ha fame... «Ma non è ancora il momento di parlare di obiettivi»

Il microfono è poi passato all’head coach Mitell: «L’obiettivo è segnare qualche gol in più. In difesa l’anno scorso abbiamo avuto un buon rendimento, mentre sul piano offensivo non sempre le cose hanno funzionato. I nuovi arrivi potranno aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi, ma mi aspetto un passo avanti anche da chi è già qui. Vogliamo continuare a sviluppare la nostra identità di squadra».



Dopo un campionato di adattamento per il nuovo staff tecnico, nella stagione alle porte la piazza si aspetta un ulteriore salto di qualità. Avvertite la pressione come squadra? «È una motivazione in più - ha detto Calvin Thürkauf - Vogliamo continuare sulla strada tracciata l’anno scorso. Sappiamo che non sarà facile, ma Janik e Tomas stanno costruendo le basi per riuscirci e per partire con il piede giusto. Ora tocca a noi lavorare ad agosto e settembre per farci trovare pronti all’inizio del campionato».