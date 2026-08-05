«Per Infantino adesso inizia una nuova partita»

Infantino si è "autodistrutto" alla recente Coppa del Mondo?

«È chiaro che al Mondiale la sua immagine non ne è uscita bene. Prima la vicenda del rosso tolto a Balogun, poi i continui spostamenti in aereo... Tutto questo non ha contribuito ad abbellire la sua immagine. Adesso è probabile che qualche federazione non lo appoggi più, in particolare quelle affiliate all'Uefa. Per Infantino, quindi, ora comincia un lavoro politico tutt’altro che semplice… Ha molto da fare se vuole difendere la sua poltrona».

Riuscirà a ricucire lo strappo a tuo avviso?

«Difficile dirlo… Qualcosa riuscirà sicuramente a recuperare, perché stiamo parlando comunque di una persona navigata e abile… Ma la sua posizione è davvero in pericolo. Se il PSG si espone con il suo presidente, attraverso il sostegno dell'Uefa, è perché alle spalle c’è il supporto di molte federazioni. Dove girano miliardi è spesso tutto molto oscuro».