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Dal sogno Nazionale all'inchiesta per omicidio: promessa svizzera nei guai

Bosshardt, 19enne terzino del São Paolo, è indagato in Brasile per omicidio colposo dopo aver investito mortalmente un 84enne. Gli inquirenti verificano anche una presunta gara clandestina, accusa che il giocatore respinge.
Dal sogno Nazionale all'inchiesta per omicidio: promessa svizzera nei guai
AFP
di 20min.ch | Chris Geiger
Dal sogno Nazionale all'inchiesta per omicidio: promessa svizzera nei guai
Bosshardt, 19enne terzino del São Paolo, è indagato in Brasile per omicidio colposo dopo aver investito mortalmente un 84enne. Gli inquirenti verificano anche una presunta gara clandestina, accusa che il giocatore respinge.
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SAO PAOLO - Nicolas Bosshardt, 19 anni, considerato uno dei talenti più promettenti del calcio svizzero, è finito al centro di un’inchiesta giudiziaria in Brasile dopo un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a Barueri, nella periferia di San Paolo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giovane difensore del São Paulo, che dall’inizio dell’anno possiede anche il passaporto svizzero, è indagato per omicidio colposo dopo aver investito e ucciso un uomo di 84 anni. Gli inquirenti stanno inoltre verificando una sua presunta partecipazione a una corsa automobilistica clandestina, circostanza che il giocatore respinge con decisione.

Bosshardt è stato arrestato poche ore dopo l’incidente grazie alla testimonianza di un passante, ma è stato rimesso in libertà il giorno successivo dopo il primo interrogatorio. La giudice ha ritenuto che vi fossero elementi sufficienti per avviare un procedimento penale, senza però ravvisare i presupposti per la custodia cautelare.

Nell’ambito dell’inchiesta, il 19enne dovrà presentarsi ogni mese alle autorità, comunicare eventuali cambi di domicilio e non potrà allontanarsi dalla propria residenza per più di otto giorni senza autorizzazione. La patente di guida gli è stata inoltre sospesa.

Attraverso i suoi legali, Bosshardt ha negato qualsiasi coinvolgimento in una gara clandestina. Secondo la sua ricostruzione, l’anziano avrebbe attraversato la carreggiata fuori dalle strisce pedonali e l’auto non procedeva a velocità elevata. L’alcoltest effettuato dopo l’incidente è risultato negativo. Il difensore sostiene inoltre di essersi fermato immediatamente per prestare soccorso e di essersi poi presentato spontaneamente in commissariato.

Cresciuto nel settore giovanile del São Paulo, Bosshardt aveva recentemente firmato il suo primo contratto da professionista dopo essersi messo in luce con le formazioni giovanili del club. In questa stagione aveva già collezionato sette presenze con la prima squadra ed era finito nel radar della Nazionale svizzera, seguito con attenzione dal commissario tecnico Murat Yakin e dal suo staff.

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