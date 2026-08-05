Dal sogno Nazionale all'inchiesta per omicidio: promessa svizzera nei guai

Attraverso i suoi legali, Bosshardt ha negato qualsiasi coinvolgimento in una gara clandestina. Secondo la sua ricostruzione, l’anziano avrebbe attraversato la carreggiata fuori dalle strisce pedonali e l’auto non procedeva a velocità elevata. L’alcoltest effettuato dopo l’incidente è risultato negativo. Il difensore sostiene inoltre di essersi fermato immediatamente per prestare soccorso e di essersi poi presentato spontaneamente in commissariato.