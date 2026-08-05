«Non vedo l’ora di sciare. E sono felice così»

«Ho avuto la fortuna e l’onore di vivere una carriera molto lunga e intensa, di poter esprimere i miei sogni e i miei desideri attraverso le mie discese e di compiere questo viaggio accanto a persone straordinarie», ha raccontato Gut-Behrami. «La sensazione di assoluta libertà sulla neve non mi ha mai abbandonata. Era già dentro di me quando ero bambina, mi ha accompagnata come atleta e continuerà a farlo anche in futuro».