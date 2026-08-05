«Non ci aspettiamo una squadra materasso»

Resta pur sempre una squadra di semi-professionisti... «Sono già uscito due volte dalla Coppa Svizzera contro squadre semi-professionistiche e in casa abbiamo faticato recentemente anche con il Dukagjini. Non dobbiamo dare nulla per scontato. Quando affrontiamo squadre che sanno difendersi, è difficile prevedere l’andamento delle partite. Da parte nostra servono sempre grande umiltà, attenzione e rispetto per l’avversario. Sappiamo di essere favoriti, ma ci sono insidie anche in vista del ritorno. L’Uefa ci ha chiesto di partire due giorni prima, perché le ultime due squadre non sono riuscite ad atterrare il giorno precedente a causa della nebbia».

Nonostante l'ottimo inizio (almeno per quanto riguarda i risultati) sulle rive del Ceresio, ci si attende una mano dal mercato... «La società mi ha chiesto pazienza: qualche aggiustamento ci sarà sicuramente. Il problema non è giocare tante partite adesso, ma gestire squalifiche e piccoli infortuni. Per non farci trovare impreparati, dovremo avere una rosa ancora più all’altezza. Qualcosa si muoverà in questi giorni. Ma sono sereno...».