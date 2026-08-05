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«Non ci aspettiamo una squadra materasso»

Mattia Croci-Torti non si fida del NSI Runavik, squadra che troverà di fronte domani il Lugano nell'andata del terzo turno di qualificazione
«Non ci aspettiamo una squadra materasso»
Freshfocus
di U. M.Inviato esterno
«Non ci aspettiamo una squadra materasso»
Mattia Croci-Torti non si fida del NSI Runavik, squadra che troverà di fronte domani il Lugano nell'andata del terzo turno di qualificazione
Conference League06.08.2026
Lugano
20:30
Nsi Runavik
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - Per il Lugano sarà una formalità? No, almeno secondo Mattia Croci-Torti, che ha voluto tenere alta la guardia in vista dell’andata del terzo turno di qualificazione alla prossima Conference League. I bianconeri affronteranno domani sera all’AIL Arena il NSI Runavik, formazione delle Isole Faroe.

«Un po’ tutti avevamo dato per scontato il passaggio del turno del Koper nel turno precedente, invece il Runavik ha dimostrato di conoscere bene i propri mezzi e ciò che sa fare - ha dichiarato Mattia Croci-Torti in conferenza stampa - È una squadra molto pericolosa sulle palle ferme: basti pensare che, degli ultimi 20 gol segnati, ben 16 arrivano da queste situazioni. Sanno difendere con pazienza, ripartire e giocano con grande cuore. Hanno centimetri e struttura. Se hanno superato il turno è perché credono in quello che fanno. Dovremo essere attenti. Hanno giocatori di qualità, alcuni con una discreta esperienza internazionale. Non sarà una squadra materasso, non vengono qui in gita».

Resta pur sempre una squadra di semi-professionisti... «Sono già uscito due volte dalla Coppa Svizzera contro squadre semi-professionistiche e in casa abbiamo faticato recentemente anche con il Dukagjini. Non dobbiamo dare nulla per scontato. Quando affrontiamo squadre che sanno difendersi, è difficile prevedere l’andamento delle partite. Da parte nostra servono sempre grande umiltà, attenzione e rispetto per l’avversario. Sappiamo di essere favoriti, ma ci sono insidie anche in vista del ritorno. L’Uefa ci ha chiesto di partire due giorni prima, perché le ultime due squadre non sono riuscite ad atterrare il giorno precedente a causa della nebbia».

Nonostante l'ottimo inizio (almeno per quanto riguarda i risultati) sulle rive del Ceresio, ci si attende una mano dal mercato... «La società mi ha chiesto pazienza: qualche aggiustamento ci sarà sicuramente. Il problema non è giocare tante partite adesso, ma gestire squalifiche e piccoli infortuni. Per non farci trovare impreparati, dovremo avere una rosa ancora più all’altezza. Qualcosa si muoverà in questi giorni. Ma sono sereno...».

Presente alla conferenza stampa anche Uran Bislimi, che si è espresso sul suo futuro: «Le speculazioni mi interessano poco, mi interessa molto di più ciò che riesco a fare sul campo, riuscendo a dare un contributo significativo alla squadra».

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CLASSIFICA
Conference League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Strasbourg Alsace6165101156
2Rakow Czestochowa614420927
3Aek Athens6134111477
4Sparta Prague6134111037
5Rayo Vallecano6134111376
6Shakhtar Donetsk6134111055
7Fsv Mainz 05613411734
8AEK Larnaca612330716
9FC Lausanne-Sport611321633
10Crystal Palace6103121165
11Lech Poznan6103121284
12Samsunspor6103121064
13Nk Cm Celje610312871
14Az Alkmaar610312770
15Fiorentina69303853
16Hnk Rijeka69231523
17Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge69231541
18AC Omonia Nicosia68222541
19FC Noah6822267-1
20Drita6822248-4
21KuPS67141651
22KF Shkendija6721345-1
23Zrinjski Mostar67213810-2
24Sigma Olomouc6721379-2
25Cs Universitatea Craiova6721368-2
26Lincoln Red Imps67213715-8
27Dynamo Kiev66204990
28Legia Warszawa66204880
29Slovan Bratislava6620459-4
30Breidablik Kopavogur65123611-5
31Shamrock Rovers64114713-6
32BK Hacken6303358-3
33Hamrun Spartans63105411-7
34Shelbourne FC6202407-7
35Aberdeen62024314-11
36Rapid Wien61015314-11
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 17.06.2026 15:10
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