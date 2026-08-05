«Non ci aspettiamo una squadra materasso»
Mattia Croci-Torti non si fida del NSI Runavik, squadra che troverà di fronte domani il Lugano nell'andata del terzo turno di qualificazione
Mattia Croci-Torti non si fida del NSI Runavik, squadra che troverà di fronte domani il Lugano nell'andata del terzo turno di qualificazione
LUGANO - Per il Lugano sarà una formalità? No, almeno secondo Mattia Croci-Torti, che ha voluto tenere alta la guardia in vista dell’andata del terzo turno di qualificazione alla prossima Conference League. I bianconeri affronteranno domani sera all’AIL Arena il NSI Runavik, formazione delle Isole Faroe.
«Un po’ tutti avevamo dato per scontato il passaggio del turno del Koper nel turno precedente, invece il Runavik ha dimostrato di conoscere bene i propri mezzi e ciò che sa fare - ha dichiarato Mattia Croci-Torti in conferenza stampa - È una squadra molto pericolosa sulle palle ferme: basti pensare che, degli ultimi 20 gol segnati, ben 16 arrivano da queste situazioni. Sanno difendere con pazienza, ripartire e giocano con grande cuore. Hanno centimetri e struttura. Se hanno superato il turno è perché credono in quello che fanno. Dovremo essere attenti. Hanno giocatori di qualità, alcuni con una discreta esperienza internazionale. Non sarà una squadra materasso, non vengono qui in gita».
Resta pur sempre una squadra di semi-professionisti... «Sono già uscito due volte dalla Coppa Svizzera contro squadre semi-professionistiche e in casa abbiamo faticato recentemente anche con il Dukagjini. Non dobbiamo dare nulla per scontato. Quando affrontiamo squadre che sanno difendersi, è difficile prevedere l’andamento delle partite. Da parte nostra servono sempre grande umiltà, attenzione e rispetto per l’avversario. Sappiamo di essere favoriti, ma ci sono insidie anche in vista del ritorno. L’Uefa ci ha chiesto di partire due giorni prima, perché le ultime due squadre non sono riuscite ad atterrare il giorno precedente a causa della nebbia».
Nonostante l'ottimo inizio (almeno per quanto riguarda i risultati) sulle rive del Ceresio, ci si attende una mano dal mercato... «La società mi ha chiesto pazienza: qualche aggiustamento ci sarà sicuramente. Il problema non è giocare tante partite adesso, ma gestire squalifiche e piccoli infortuni. Per non farci trovare impreparati, dovremo avere una rosa ancora più all’altezza. Qualcosa si muoverà in questi giorni. Ma sono sereno...».
Presente alla conferenza stampa anche Uran Bislimi, che si è espresso sul suo futuro: «Le speculazioni mi interessano poco, mi interessa molto di più ciò che riesco a fare sul campo, riuscendo a dare un contributo significativo alla squadra».
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Strasbourg Alsace
|6
|16
|5
|1
|0
|11
|5
|6
|2
|Rakow Czestochowa
|6
|14
|4
|2
|0
|9
|2
|7
|3
|Aek Athens
|6
|13
|4
|1
|1
|14
|7
|7
|4
|Sparta Prague
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|3
|7
|5
|Rayo Vallecano
|6
|13
|4
|1
|1
|13
|7
|6
|6
|Shakhtar Donetsk
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|5
|5
|7
|Fsv Mainz 05
|6
|13
|4
|1
|1
|7
|3
|4
|8
|AEK Larnaca
|6
|12
|3
|3
|0
|7
|1
|6
|9
|FC Lausanne-Sport
|6
|11
|3
|2
|1
|6
|3
|3
|10
|Crystal Palace
|6
|10
|3
|1
|2
|11
|6
|5
|11
|Lech Poznan
|6
|10
|3
|1
|2
|12
|8
|4
|12
|Samsunspor
|6
|10
|3
|1
|2
|10
|6
|4
|13
|Nk Cm Celje
|6
|10
|3
|1
|2
|8
|7
|1
|14
|Az Alkmaar
|6
|10
|3
|1
|2
|7
|7
|0
|15
|Fiorentina
|6
|9
|3
|0
|3
|8
|5
|3
|16
|Hnk Rijeka
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|2
|3
|17
|Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|4
|1
|18
|AC Omonia Nicosia
|6
|8
|2
|2
|2
|5
|4
|1
|19
|FC Noah
|6
|8
|2
|2
|2
|6
|7
|-1
|20
|Drita
|6
|8
|2
|2
|2
|4
|8
|-4
|21
|KuPS
|6
|7
|1
|4
|1
|6
|5
|1
|22
|KF Shkendija
|6
|7
|2
|1
|3
|4
|5
|-1
|23
|Zrinjski Mostar
|6
|7
|2
|1
|3
|8
|10
|-2
|24
|Sigma Olomouc
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|25
|Cs Universitatea Craiova
|6
|7
|2
|1
|3
|6
|8
|-2
|26
|Lincoln Red Imps
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|15
|-8
|27
|Dynamo Kiev
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|9
|0
|28
|Legia Warszawa
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|8
|0
|29
|Slovan Bratislava
|6
|6
|2
|0
|4
|5
|9
|-4
|30
|Breidablik Kopavogur
|6
|5
|1
|2
|3
|6
|11
|-5
|31
|Shamrock Rovers
|6
|4
|1
|1
|4
|7
|13
|-6
|32
|BK Hacken
|6
|3
|0
|3
|3
|5
|8
|-3
|33
|Hamrun Spartans
|6
|3
|1
|0
|5
|4
|11
|-7
|34
|Shelbourne FC
|6
|2
|0
|2
|4
|0
|7
|-7
|35
|Aberdeen
|6
|2
|0
|2
|4
|3
|14
|-11
|36
|Rapid Wien
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|14
|-11