30mila franchi al Campus estivo di Croce Rossa, sezione del Sottoceneri

Il progetto è organizzato dal Centro Insieme di Lugano, che accompagna bambini tra i 6 e i 12 anni nel percorso scolastico e nello sviluppo linguistico e sociale. L’edizione 2026 è dedicata alle professioni e alle tradizioni ticinesi, con laboratori, incontri ed escursioni per favorire la scoperta del territorio e il lavoro di squadra.