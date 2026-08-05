30mila franchi al Campus estivo di Croce Rossa, sezione del Sottoceneri
Il contributo anche quest'anno arriva da Colin&Cie
Il contributo anche quest'anno arriva da Colin&Cie
LUGANO - Colin&Cie rinnova per il sesto anno il sostegno alla Sezione del Sottoceneri della Croce Rossa Ticino, destinando anche nel 2026 un contributo di 30'000 franchi al Campus estivo per bambini provenienti da famiglie socialmente svantaggiate. L’iniziativa offre attività ricreative e formative durante le vacanze, con l’obiettivo di rafforzare autostima, competenze sociali e integrazione. La consegna simbolica dell’assegno è avvenuta il 5 agosto da parte di Alexander Pellegrini, partner di Colin&Cie Lugano.
Il progetto è organizzato dal Centro Insieme di Lugano, che accompagna bambini tra i 6 e i 12 anni nel percorso scolastico e nello sviluppo linguistico e sociale. L’edizione 2026 è dedicata alle professioni e alle tradizioni ticinesi, con laboratori, incontri ed escursioni per favorire la scoperta del territorio e il lavoro di squadra.
Dal 2020 la collaborazione ha permesso di destinare 130mila franchi a progetti sociali nel Cantone, tra cui anche il «Progetto Amico» per persone sotto i 65 anni con demenza in fase iniziale.
La "Social Responsibility Initiative", avviata nel 2019 con la Croce Rossa Svizzera, consente ai clienti di investire nel "Social Responsibility Fonds", destinando parte dei proventi a iniziative locali. Nel 2026 sono stati erogati 260mila franchi a undici progetti in Svizzera, Germania e Lussemburgo, per un totale di 1,4 milioni dalla creazione del fondo, oltre a 400mila franchi donati alla CRS nazionale. Il fondo ha registrato un rendimento cumulativo del +55% tra aprile 2019 e giugno 2026. Clienti e collaboratori partecipano alla selezione dei progetti, garantendo un impatto concreto sul territorio.