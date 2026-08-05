Rifiuti abbandonati e caos in Valle Verzasca: «Sono rimasta scioccata»

Corse e sgomitate sul Ponte dei Salti

La 57enne riferisce anche di comportamenti pericolosi. «C’era un gridare e correre senza pari, sul ponte la gente si spingeva a gomitate», afferma, precisando che visto che i parapetti dell'antico ponte sono molto bassi si è sentita in pericolo.

«Persone che si comportano come fossero sole al mondo»

Secondo la testimone, oltretutto, diversi visitatori si comporterebbero «come se fossero soli al mondo», tra musica ad alto volume, telefonate in vivavoce e rifiuti gettati a terra. Per Alexandra servirebbe una maggiore sensibilizzazione, anche attraverso campagne mirate, per promuovere un comportamento rispettoso dell’ambiente.