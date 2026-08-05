BRISSAGO
Escursionista disperso sui monti sopra Brissago viene recuperato in serata
A titolo precauzionale è stato trasportato al pronto soccorso dell‘Ospedale di Locarno per accertamenti.
Escursionista disperso sui monti sopra Brissago viene recuperato in serata
Rescue Media
Fonte Rescue Media
Escursionista disperso sui monti sopra Brissago viene recuperato in serata
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Escursionista disperso sui monti sopra Brissago viene recuperato in serata
A titolo precauzionale è stato trasportato al pronto soccorso dell‘Ospedale di Locarno per accertamenti.
Escursionista disperso sui monti sopra Brissago viene recuperato in serata
A titolo precauzionale è stato trasportato al pronto soccorso dell‘Ospedale di Locarno per accertamenti.
BRISSAGO - È stato recuperato attorno alle 22 l’uomo disperso nel pomeriggio di mercoledì sui monti sopra Brissago, nei pressi della capanna Legn.
L‘allarme era scattato verso le 17 quando la persona non ha fatto rientro in una struttura di vacanza dopo un’escursione iniziata nel primo pomeriggio.
La Polizia Cantonale, che ha coordinato le operazioni, ha mobilitato il Soccorso Alpino Svizzero e la REGA.
Come detto, verso le 22 lo sventurato è stato localizzato e recuperato, apparentemente in buone condizioni.
A titolo precauzionale, è stato trasportato al pronto soccorso dell‘Ospedale di Locarno per accertamenti.
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