Al lavoro per il bene pubblico: «Io ho fiducia nelle istituzioni»

Qualsiasi organismo è fatto di persone, sottolinea Carobbio Guscetti. «Persone ognuna con la propria storia, ma accomunate dalla volontà di fare qualcosa per una comunità, per altre persone. Persone che non sono qui oggi a fare saluti e discorsi, ma che lavorano giorno dopo giorno affinché tutto funzioni al meglio. Persone che raramente ricevono applausi. Persone che pur restando dietro le quinte subiscono e soffrono le conseguenze delle critiche rivolte indistintamente alle istituzioni, perché in queste credono e investono una parte importante della propria vita».

Io ho fiducia nelle istituzioni, «perché ho fiducia in queste persone. E credo che queste persone meritino fiducia, considerazione e cura. Prendersi cura delle istituzioni significa prendersi cura delle persone che vi operano e, così facendo, prendersi cura anche di noi stessi», ha aggiunto la presidente del Consiglio di Stato.