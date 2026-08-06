Disoccupazione in lieve aumento

Va sottolineato come i dati sulla disoccupazione della Seco non tengano conto di coloro che hanno esaurito il diritto a ricevere le prestazioni e che ad esempio vivono di risparmi o si trovano a beneficio dell'assistenza. Gli indicatori si basano inoltre sulle persone effettivamente iscritte all'URC: la definizione di disoccupato è quindi diversa da quella dell'Ufficio internazionale del lavoro (ILO), che opera attraverso sondaggi. Stando all'ILO la disoccupazione in Svizzera nel primo trimestre (ultimo dato disponibile) era al 5,2%.

I dati ticinesi

Tornando alle valutazioni odierne della Seco, in Ticino in luglio il tasso di disoccupazione si è attestato al 2,8% (+0,2 punti rispetto a giugno, +0,3 su base annua), nei Grigioni all'1,1% (stabile in entrambi i casi). In termini assoluti, da Airolo a Chiasso si contano 4600 disoccupati (+200 mensile, +400 annuo), mentre nel cantone con capoluogo Coira la cifra è di 1200 (stabile). Il Ticino è al 12esimo posto fra i cantoni più toccati dal problema, mentre i Grigioni sono al quinto rango nella graduatoria dei meno colpiti. La regione più in difficoltà è Ginevra (tasso al 5,1%), mentre primo della classe è Appenzello Interno (0,6%).